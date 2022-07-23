Экс-игрок «Зенита» Радимов назвал россиянина, который может стать лучшим в РПЛ

Бывший игрок «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой может стать лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мостовой забивает два гола, проводит шикарный матч. Наверное, это хорошая заявка, чтобы выйти дальше в стартовом составе. Думаю, это повод уже другим задуматься, что Мостовой в порядке. Его место сейчас в составе логично. Если Мостовой продолжит в том же духе, мы получим одного из лучших игроков чемпионата. Поймите, в «Зените» не так просто играть. Там собраны лучшие легионеры», — передает слова Радимова «Чемпионат».

Мостовой стал игроком «Зенита» в 2019 году, однако, в первое время выступал на правах аренды за «Сочи» и вторую команду сине-бело-голубых.

В прошлом сезоне полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, отметившись пятью забитыми голами и отдав одну результативную передачу. В новом сезоне Мостовой дважды отличился в матче с «Крыльями Советов».

В 2020 году игрок дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Швеции.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» «прибил» легионеров деньгами.