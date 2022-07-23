Винер-Усманова предложила создать в гимнастике аналог НХЛ, чтобы не пускать атлетов на ОИ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о поиске мотиваций отечественными спортсменами во время отстранения от международных соревнований.

«Мы стараемся создавать им такие же условия, какие у них были раньше. Сейчас мы делаем Кубок России и Спартакиаду международными соревнованиями, очень много стартов проходит. Туда приезжают клубы, и мы, быть может, будем делать какую-то свою лигу, как НХЛ. И тоже, наверное, не будем отпускать своих спортсменов на Олимпийские игры, как делают они», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова высказалась о важности создания альтернативных соревнований.