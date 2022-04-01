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«Манчестер Юнайтед» определился с главной кандидатурой на пост наставника команды

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Global Look Press

Руководство «Манчестер Юнайтед», выбирая приоритетную кандидатуру на замену Ральфа Рангника на посту главного тренера, остановилось на наставнике «Аякса» Эрике тен Хаге. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, такое решение было принято после собеседования с голландским специалистом. Также сообщается, мир руководство «Манчестер Юнайтед» встретилось с наставником «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

Контракт тен Хага с амстердамским клубом рассчитан до лета 2023 года. 15 марта «Аякс» вылетел из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала команда уступила по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике» (2:2, 0:1). В чемпионате Нидерландов подопечные тен Хага лидируют после 27 туров, опережая идущий вторым ПСВ на два очка.

МЮ после 29 игр расположился на шестой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ). Подопечные Рангника также вылетели из ЛЧ, уступив мадридскому «Атлетико» (1:1, 0:1).

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Яп Стам поделился мнением о перспективах португальского нападающего Криштиану Роналду в составе «манкунианцев».

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Футбол. Чемпионат Англии
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