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Федерация футбола Алжира потребовала переиграть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Камеруном

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РИА

Федерация футбола Алжира на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой переиграть ответную встречу плей-офф отбора на чемпионат мира — 2022 против команды Камеруна.

«ФАФ также просит органы ФИФА начать расследование, чтобы пролить свет на судейство матча Алжир – Камерун», — говорится в заявлении.

Встреча завершилась победой Камеруна со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Жеребьевка финальной части чемпионата мира пройдет 1 апреля в Дохе. Чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организации непросто далось решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Напомним, в конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. Роccийcкий футбольный cоюз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

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