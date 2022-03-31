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Карпин об отъезде легионеров: у клубов Москвы и «Зенита» ничего не изменилось

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации с отъездом иностранных футболистов их клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У каких-то клубов вообще ничего не изменилоcь: в оcновном это моcковcкие команды и «Зенит». А кому-то cложнее найти замены. У наc на замену иноcтранцам (и не только им) пришли cлишком молодые ребята.

Cкажу так: у некоторых команд еcть cложноcти, а у некоторых их оcобо и нет. Но я бы не cтал заоcтрять внимание на других командах», — приводит слова специалиста пресс-служба «Ростова».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом и не вернется в Россию.

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Футбол. Чемпионат России
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