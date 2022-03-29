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Стало известно имя соперника Медведева в 1/8 турнира в Майами

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира «Мастерс» в Майами сыграет с представителем США Дженсоном Бруксби.

Американец в предыдущем раунде в трех сетах взял верх над испанцем Роберто Баутиста-Агут 6:3, 5:7, 6:4. Матч между соперниками продолжался почти три часа.

Благодаря этой победе Бруксби вышел в 1/8 финала, где сразится с Даниилом Медведевым.

Россиянин в своем предыдущем матче одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро. Встреча завершилась со счетом 3:3, 6:4 в пользу Медведева. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Россиянин 14 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Испанец не совершил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из трех.

Матч между Медведевым и Бруксби состоится 29 марта в 20:30 по московскому времени.

В настоящее время Медведев располагается на втором месте в рейтинге ATP, уступая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Ранее Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над испанцем Мартинесом-Портеро.

«Мартинес огрызался, но Медведев поставил его в стойло и сказал: «Стой, лошадка, и не дергайся», — сказал Чесноков.

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