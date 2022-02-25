В Госдуме прокомментировали перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, выразила мнение, что организаторы пошли на этот шаг, так как не знают, сколько продлиться военная операция России на Украине. Ее слова передает Vprognoze.ru.

«Организаторы не хотят рисков. Они не знают, сколько может продлиться военная операция, которую проводит Россия. Может быть, у них есть опасения, что кто-то может перейти на сторону Росси и проводить боевые действия здесь. Поэтому есть риск и они не хотят этих рисков. Они хотят проводить там, где спокойнее. Их можно понять, как организаторов. Они, наверное, считают, что сейчас ни России, ни Украине не до этого», - сказала Журова.

Напомним, матч состоится на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции. Ранее финал главного клубного турнира Европы должен был пройти на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионом является лондонский «Челси».

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал перенос финала.