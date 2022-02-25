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«Барселона» одолела «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

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Hassan Ammar/AP

«Барселона» обыграла «Наполи» в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира.

Поединок, который состоялся в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, завершился со счетом 4:2 в пользу испанской команды. Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте игры, отличился Жоржи Альба. Через пять минут Френки де Йонг удвоил преимущество каталонцев. На 23-й минуте «Наполи» отыграл один мяч, Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

На 45-й минуте игры Жерар Пике сделал счет 3:1 в пользу «Барселоны», на 59-й минуте отличился Пьер-Эрик Обамеянг. Итальянский клуб за три минуты до конца основного времени матча сумел забить второй мяч, гол на свой счет записал Маттео Политано.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между «Наполи» и «Барселоной», который состоялся в Испании, завершился ничьей — 1:1.

Ранее сообщалось, что несколько депутатов Европарламента обратились к УЕФА с просьбой перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 2:4
Голы: 0:1 — Альба (Траоре), 8; 0:2 — де Йонг (Торрес), 13; 1:2 — Инсинье (пенальти), 23; 1:3 — Пике, 45; 1:4 — Обамеянг (Траоре), 59; 2:4 — Политано, 87.

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