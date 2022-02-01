Новичок «Спартака» заявил, что счастлив от переезда в Россию

Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заявил, что решение переехать в Россию далось ему легко.

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. И сейчас я счастлив быть здесь! Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьезными амбициями, с желанием добиться чего-то в Европе», — сказал Перейра в видео на клубном https://www.youtube.com/user/FCSMofficial.

Полузащитник будет играть за московский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Также известно, что красно-белые имеют возможность приоритетного права выкупа. Если этот пункт будет активирован, то контракт Перейры будет рассчитан до лета 2027 года.

26-летний Перейра в текущем сезоне принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз», в которых отметился одной результативной передачей.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Люксембурга.