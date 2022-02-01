Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Студентка провалилась в люк на первом свидании на глазах у бойфренда 23:17
В Госдепе выразили надежду на продолжение двухсторонних контактов с РФ... 23:15
София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях 23:14
Биатлонистка Шевченко ответила на вопрос, справедливо ли ее не взяли Олимпиаду 23:07
Bloomberg: россияне владеют криптовалютой на сумму 16,5 триллиона рублей 22:49
Биатлонистка Резцова: в Пекине все спортсмены друг от друга шарахаются 22:45
Кадыров призвал вернуть членов семьи экс-судьи Янгулбаева в Россию 22:41
Небензя оценил созванное США заседание СБ ООН по Украине 22:28
Мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом 22:25
В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина... 22:25
Бесплатная ставка 2000 р.

Новичок «Спартака» заявил, что счастлив от переезда в Россию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
chrismartins___

Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра заявил, что решение переехать в Россию далось ему легко.

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. И сейчас я счастлив быть здесь! Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» — большой российский клуб с серьезными амбициями, с желанием добиться чего-то в Европе», — сказал Перейра в видео на клубном https://www.youtube.com/user/FCSMofficial.

Полузащитник будет играть за московский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Также известно, что красно-белые имеют возможность приоритетного права выкупа. Если этот пункт будет активирован, то контракт Перейры будет рассчитан до лета 2027 года.

26-летний Перейра в текущем сезоне принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз», в которых отметился одной результативной передачей.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о подписании футболиста сборной Люксембурга.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть