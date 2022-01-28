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Малкин забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Малкин поразил ворота «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен».

Форвард открыл счет в поединке. Это произошло в третьем периоде на 49-й минуте. Ассистентами российского хоккеиста выступили канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.

Большую часть нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги Малкин пропустил из-за восстановления после травмы. После своего возвращения на лед российский игрок провел в рамках регулярного чемпионата девять матчей, в которых набрал десять очков — четыре раза (включая матч с «Сиэтлом») он поражал ворота соперников сам, а шесть раз выступил в роли ассистента для своих одноклубников.

Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провел 949 матчей, в которых забил 428 голов и сделал 686 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс».

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Хоккей. НХЛ
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