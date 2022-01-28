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Азмун: еще три месяца буду умирать за «Зенит»

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Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун заявил, что в ближайшие три месяца еще будет играть в системе клуба из Санкт-Петербурга.

В своем Instagram форвард провел прямой эфир, который также посмотрел другой нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Азмун обратился к одноклубнику и заявил, что никогда не делал ничего плохого.

«Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи», — заявил Азмун.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года. Есть информация, что «Байер» рассматривает возможность заполучить иранца уже этой зимой.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Азмун вышел из командного чата петербургского «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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