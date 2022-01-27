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Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед сборной Хорватии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова, который заявил, что национальная команда проиграла Хорватии из-за психологического фактора.

«Смолов сказал, что струсили. Понять можно. Была ответственность перед болельщиками, может, кто-то испугался громких имен. Вы боитесь летать в самолете? А кто-то боится летать. Чего там бояться? Но кто-то боится. Не думаю, что за зиму появится огромная обойма игроков, которых не было в сборной. Наверное, обойма останется примерно той же, плюс-минус один-два игрока могут добавиться», — сказал Карпин.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после начала работы в сборной России.

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