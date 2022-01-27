«Зенит» разрешил Азмуну перейти в «Байер» в зимнее трансферное окно

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщает kicker.

По данным источника, петербургский клуб разрешил иранцу сменить клуб в ближайшее время, но для этого сине-бело-голубым необходимо подписать форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Зенит» отпустит Азмуна за небольшую сумму, так как наставник команды Сергей Семак считает, что у нападающего больше нет мотивации выступать за петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Азмун вышел из командного чата «Зенита».

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.