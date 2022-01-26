Французский боец ММА совершил самоубийство

Французский боец MMA Пьер Люде найден мертвым в своей квартире в Марселе. Об этом информирует Bloody Elbow с ссылкой на L'Ardennais.

По данным источника, 22-летний спортсмен служил в особом отряде полиции.

Также сообщается, что Люде — девятый сотрудник национальной полицейской службы, покончивший с жизнью с 1 января.

Профессиональная карьера Люде началась в 2017 году. На его счету шесть побед и одно поражение. В 2019 году француз провел поединок на турнире M-1 Challenge 101, в котором потерпел поражение от казахстанского бойца Ассу Алмабаева.

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