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Экс-игрок «Спартака» о сборной Польши: как команда она не существует

Мор считает, что польской сборной не хватает авторитета в лице Шевченко

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Global Look Press

Бывший защитник московского «Спартака» и олимпийской сборной России Эдуард Мор поделился мнением о возможном назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

«В сборной Польши есть очень сильные футболисты, Левандовский — номер один. Шевченко — авторитет, это человек, который получал «Золотой мяч». Это то, чего сейчас сборной Польши не хватает. Если кто видел матчи сборной Польши, там как таковой игры нет. Там есть набор сильных футболистов, но как команда она не существует. Поляки хотят сильную личность, потому что они должны ему верить, они будут ему подчиняться на поле», — передает слова Мора «Матч ТВ».

Сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года. До сих пор поляки не объявили имя нового наставника. В качестве возможных кандидатур на эту должность называется бывший главный тренер «Дженоа» и сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что Польша является соперником сборной России по стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра между этими командами состоится 24 марта в «Лужниках».

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов назвал преимущество России перед соперниками по стыкам на чемпионат мира — 2022.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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