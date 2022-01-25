Победитель «Тур де Франс» врезался в автобус на тренировке

Велогонщик из Колумбии Эган Берналь попал в аварию во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба команды Ineos Grenadiers, за которую выступает спортсмен.

Отмечается, что 25-летнего колумбийца доставили в больницу, где он находится в сознании под наблюдением врачей. Как информирует агентство Франс Пресс, велогонщик врезался в автобус, когда тот остановился. Спортсмену предстоит операция.

Берналь дважды побеждал в гонках Гранд-тура — «Тур де Франс» в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и «Джиро д'Италия» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что защитник «Коньяспор» и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии.

27-летний игрок попал в аварию около 9 утра по турецкому времени. Чалык не справился с управлением и его машина вылетела с трассы. Спортсмен скончался от полученных травм.