Ковальчук высказался об отсутствии Александра Овечкина на Олимпиаде

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался об отсутствии форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпиаде, передает Sport24.

«Саша Овечкин принимал все попытки поговорить с генменеджером и хозяином клуба. Им с Малкиным придется играть до Милана. В НХЛ сказали, что в 2026 году они точно поедут на Олимпиаду», — сказал Ковальчук.

Напомним, что Овечкин, как и все игроки НХЛ, пропустит предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за решения лиги. Прошлую Олимпиаду нхэловцы также пропускали.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стали известны игроки хоккейной сборной России, которые поедут на Олимпийские игры 2022 года в качестве запасных.