Йоханнес Бё — о непопадании Бабикова на Олимпиаду: возможно, стоит сделать замену

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о непопадании Антона Бабикова в олимпийский состав сборной России, передает «Матч ТВ».

«Возможно, стоит сделать замену. Думаю, что Бабиков будет хорошим резервом в случае положительного теста на коронавирус у кого-то в команде. Он хороший парень», — сказал Бё.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за бойкота дипломаты ряда стран не прибудут на Олимпийские игры. Причиной этому послужило нарушение прав человека в Китае.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание биатлониста Бабикова в состав сборной на ОИ.