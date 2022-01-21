Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский школьник выстрелил в лоб другу из пневматики 06:26
Захарова: такое могло опубликовать только «министерство правды» 06:13
В США рассказали о консультациях с союзниками по санкциям против... 06:08
Губерниев назвал имя российского теннисиста который может победить в Australian Open 06:07
Медики рассказали, как определить рак легких по пальцам 05:53
Комментатор Александр Метревели оценил шансы Хачанова в поединке против Надаля 05:52
В работе Twitter обнаружены сбои 05:49
В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица 05:45
Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в НХЛ 05:43
Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи 05:30
Бесплатная ставка 2000 р.

Йоханнес Бё — о непопадании Бабикова на Олимпиаду: возможно, стоит сделать замену

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о непопадании Антона Бабикова в олимпийский состав сборной России, передает «Матч ТВ».

«Возможно, стоит сделать замену. Думаю, что Бабиков будет хорошим резервом в случае положительного теста на коронавирус у кого-то в команде. Он хороший парень», — сказал Бё.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за бойкота дипломаты ряда стран не прибудут на Олимпийские игры. Причиной этому послужило нарушение прав человека в Китае.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание биатлониста Бабикова в состав сборной на ОИ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть