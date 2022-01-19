Милонов о презентации Языджы: взяли русских девчонок и назвали их проститутками

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на скандальную презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Это безобразие и хамство. Они удалили пост, так как пошла волна негатива. Есть вещи, которые можно сделать случайно, а тут... Надо иметь мозги! Что вы делаете? Взяли русских девчонок и назвали их проститутками. Мы прекрасно понимаем, что в Турции Наташами называют легкодоступных, подвыпивших девиц с низкой социальной ответственностью. Надо извиниться за такое! Иначе девчонки на трибуны к ним не пойдут. Пойдут только проститутки», — сказал Милонов «Спорт-Экспрессу».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи. Позже в клубе заявили, что сотрудники, которые создавали и выкладывали на клубные ресурсы это видео, отстранены от работы.

Ранее телеведущая Виктория назвала презентацию Языджи беспределом и хамством .