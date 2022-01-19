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Боня о презентации Языджи: это беспредел и хамство, женщины должны поднять бунт!

Боня отреагировала на скандальное видео ЦСКА с презентацией Языджи

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Виктория Боня отреагировала на скандальную презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, представленную пресс-службой ЦСКА.

«Это беспредел и нереальное хамство со стороны того, кто позволил себе так шутить над русскими женщинами. При виде такого сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьев, Милонов. Это показатель того, как русские мужчины видят наших женщин. Эти люди совсем давно обесценили всех девушек, скатали их с асфальтом и готовы предлагать их всем, как морковку. Я хотела бы сказать, что женщины должны устроить бунт!», — заявила Боня в интервью «Спорт-Экспрессу».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

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@pfc_cska/Twitter

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи. Позже в клубе заявили, что сотрудники, которые создавали и выкладывали на клубные ресурсы это видео, отстранены от работы.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не считает ролик ЦСКА оскорбительным для российских женщин.

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Футбол. Чемпионат России
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