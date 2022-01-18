МОК может упросить правила допуска атлетов к ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) может упросить правила допуска атлетов для участия в Играх 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

По информации источника, организация планирует изменить эпидемиологический регламент, чтобы позволить недавно переболевшим коронавирусом спортсменам поучаствовать в Олимпиаде.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований.

Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте», – заявил операционный директор МОК Пьер Дюкре.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о вакцинации среди спортсменов, входящих в сборную для участия в Играх в Пекине.