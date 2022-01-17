Хавбек «Спартака» считает, что красно-белые могут побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил мнение, что столичный клуб может побороться с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Все получится, все возможно», — сказал Игнатов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Сине-бело-голубые имеют в активе 38 баллов.

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

Ранее экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что московский «Спартак» должен поменять значительную часть своего состава.