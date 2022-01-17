Булыкин выступил против полного запрета легионеров в РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова о запрете легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, для развития российских игроков в лиге должны выступать только качественные иностранцы.

«Полная отмена легионеров — это излишне. Я даже думаю немного ужесточить лимит, чтобы у нас появилось больше доморощенных футболистов. Нам необходимы иностранцы, но немного, так как самим нужно наигрывать молодых игроков для национальной сборной.

Те, кто говорят, что нам не хватает конкуренции, просто не хочет доверять молодым футболистам, как это делают в тех же Нидерландах или Германии, где несмотря на отсутствие лимита ставят свою молодежь, не глядя на легионеров. Там в приоритете развитие местных игроков, которые должны вырасти в лидеров в своих клубах, а затем и в сборников.

Чем больше молодых россиян будут проводить время на поле, тем больше будет выбор у тренера национальной сборной».

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили выступил против изменения лимита по новой системе в Российской премьер-лиге (РПЛ).