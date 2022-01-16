Игрок «Зенита» раскритиковал власти Австралии за депортацию Джоковича из Австралии

Хорватский футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Здорового спортсмена просто выслали из страны. В Австралии он сделал больше значимых дел, чем «важные лица», которые принимают решения», — написал Ловрен в Twitter.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о депортации сербского теннисист Новака Джоковича из Австралии.