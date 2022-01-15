Роднина о шансах на медаль в мужском одиночном катании на ОИ: не смешите, их нет

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что российские фигуристы не смогут зацепиться за медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Возможен ли успех на Олимпиаде? Ну не смешите. Олимпийские игры — совершено другая лига. Российских мужчин там на пьедестале никто не ждет, и это логично. Шансов на медаль нет, если говорить честно», — передает слова Родниной Sport24.

На чемпионате Европы в Таллине российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем в мужском одиночном катании. Для 18-летнего спортсмена это выступление на подобном турнире стало дебютным. Другие россияне, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, по результатам соревнования стали четвертым и пятым соответственно.

Также первые два места заняли российские пары в ритм-танце. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями золотых медалей, а Александра Степанова и Иван Букин — серебряных.

Сегодня состоятся заключительные выступления на чемпионате Европы. Сначала на лед с произвольной программой выйдут танцевальные пары, а после них выступят представительницы прекрасного пола.

Ранее Ирина Слуцкая отреагировала на информацию об участии первого небинарного спортсмена на Олимпиаде.