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Овечкин ответил на вопрос о своей травме

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Amber Searls/USA TODAY Sports

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем состоянии и ушел от прямого ответа насчет характера своей травмы.

«С чего вы взяли, что это верхняя часть тела? Ну, не знаю. Может быть, это и верхняя часть тела, а может, и нижняя… Сегодня я попробовал покататься. Посмотрим, что будет завтра. Абсолютно не имеет значения, как складывается сезон. Получать травмы не хочется никогда. Как и не хочется чувствовать никакой боли в своем теле», — передает слова Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

Свою следующую игру команда российского форварда проведет сегодня против «Айлендерс». Последние четыре матча «Кэпиталз» проиграли, а 36-летний Овечкин уходил с площадки без заброшенных шайб.

В этом сезоне на счету россиянина 24 заброшенные шайбы и 28 голевых передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний нападающий третий среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне. Он уступает только игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Ранее сообщалось, что Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2022.

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Хоккей. НХЛ
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