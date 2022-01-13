Тарасова отреагировала на выступление российских фигуристов на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы.

Напомним, короткую программу выиграл Андрей Мозалев, второе место занял Марк Кондратюк, а третье — Евгений Семененко. Медали будут разыграны в произвольной программе, прокаты запланированы на пятницу, 14 января.

«Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места», — цитирует специалиста ТАСС.

Чемпионат Европы проходит в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Турнир завершится 16 января. Спортсмены выступают в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее сообщалось, что российская пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина одержали победу в короткой программе на чемпионате Европы.

Россияне установили рекорд, получив за прокат 82,36 балла.