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Смолов успешно прошел медосмотр в «Динамо»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский нападающий Федор Смолов успешно прошел медосмотр в московском «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, форвард присоединится к бело-голубым на сборе в Катаре.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переходе нападающего в московское «Динамо». Действующее соглашение игрока сборной России с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года.

31-летний Смолов в 15 матчах чемпионата России текущего сезона отметился семью забитыми мячами.

Смолов является воспитанником столичного «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в РПЛ.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с красно-зелеными он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

Ранее бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о вероятном переходе Смолова в стан бело-голубых.

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Футбол. Чемпионат России
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