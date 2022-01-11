Фигуристка Леонова назвала фаворитку чемпионата Европы

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы 2022 года, передает «Чемионат.com».

«Камила Валиева — вне конкуренции, учитывая ее сумасшедше сложный контент и то, как она умеет собираться на старт. Остальным девочкам будет сложно с нею бороться», — сказала Леонова.

Напомним, национальную команду в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.