КХЛ отменила еще два матча регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского «Торпедо».

Как сообщает официальный сайт КХЛ, по состоянию на 11 января 11 хоккеистов и два представителя нижегородского клуба сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

Лига отменила игры против казахстанского «Барыса» (11 января) и китайского «Куньлуня» (13 января). Решение о возможности провести встречи в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее сообщалось, что 11 января 2022 года лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и о сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.