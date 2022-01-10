Американский фигурист станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде

Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной пару фигуристов Эшли Кейн-Гриббл /Тимоти Ледюк. Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

Фигуристы завоевали золотые медали на прошедшем чемпионате США и обеспечили себе участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ледюк и Кейн-Гриббл являются двукратными чемпионами США. В этом сезоне на Гран-при Канады пара стала бронзовым призером турнира. Второе место досталось представителям России Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. Победу одержала китайская пара.

Ледюк первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

На летней Олимпиаде в Токио принимала участие первая спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Пары стартуют 4 февраля с короткой программой, а 6 февраля состоится произвольная программа.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за «враждебных сил» и COVID-19.