Семин отреагировал на две результативные передачи Миранчука

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал две результативные передачи в исполнении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука после выхода на замену в матче с «Удинезе».

Напомним, «Аталанта» разгромила «Удинезе» (6:2) в гостевой встрече 21-го тура Серии А.

«Алексей — молодец, у него всегда было хорошо с результативными передачами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями. Миранчук показал, что способен помочь команде в нужный момент.

Ему нужно упорно работать на тренировках и доказывать тренеру, что он достоин выходить в основном составе.

Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч или нет. Самое главное — доказать все на тренировках своей работой», — приводит слова специалиста Sport24.

Российский хавбек появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на колумбийца Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал датчанину Йоакиму Мехле.

«Аталанта» после 20-ти туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко.

Ранее Юрий Семин высказался о будущем Алексея Миранчука и выразил мнение, что своего последнего слова в Италии российский игрок еще не сказал.