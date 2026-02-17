Размер шрифта
Трамп выразил уверенность, что его супруга войдет в историю

Трамп заявил, что его жена войдет в историю благодаря работе с РФ и Украиной
Fox News

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп войдет в историю благодаря проделанной ею работе с РФ и Украиной, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Newsweek.

Как отметил хозяин Белого дома, его супруга делает очень важную работу.

«Думаю, в конце концов вы увидите, что она войдет в историю как одна из действительно великих первых леди. Когда вы увидите, что она делает с Россией, Украиной <...>. Она очень много работает», — сказал глава государства.

Также он назвал «невероятным хитом» фильм своей жены «Мелания». Трамп подчеркнул, что гордится супругой.

5 февраля Мелания Трамп рассказала, что поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу воссоединения украинских детей с семьями. Первая леди США выразила надежду «на очень скорый успех».

12 февраля пресс-служба Белого дома заявила, что жена американского лидера помогла в воссоединении детей с семьями в РФ и на Украине. В заявлении уточнялось, что Мелания Трамп уже в третий раз приняла участие в данном процессе.

Ранее журналисты сообщили о провале программы жены Зеленского по вывозу украинских сирот в Турцию.
 
