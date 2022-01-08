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Задержанный по подозрению в изнасиловании менеджер Александра Емельяненко арестован

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a.bostanov/Instagram

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу Азамата Бостанова, менеджера российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следующие два месяца Бостанов проведет в СИЗО. Защита подозреваемого может подать апелляцию на решение суда.

Бостанов – один из самых успешных спортивных агентов в России. Среди его клиентов – Александр Емельяненко, Мариф Пираев и Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Азамата Бостанова задержала полиция по подозрению в изнасиловании и избиении.

Возлюбленная Бостанова обвинила его в нападении. Сейчас 30-летняя пострадавшая находится в больнице с тяжелыми травмами.

По версии пострадавшей, Бостанов избил ее, предпринял попытку задушить, а затем изнасиловал. Врачи диагностировали у девушки перелом ребра, а также зафиксировали многочисленные синяки и ссадины.

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