Задержанный по подозрению в изнасиловании менеджер Александра Емельяненко арестован

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу Азамата Бостанова, менеджера российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следующие два месяца Бостанов проведет в СИЗО. Защита подозреваемого может подать апелляцию на решение суда.

Бостанов – один из самых успешных спортивных агентов в России. Среди его клиентов – Александр Емельяненко, Мариф Пираев и Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Азамата Бостанова задержала полиция по подозрению в изнасиловании и избиении.

Возлюбленная Бостанова обвинила его в нападении. Сейчас 30-летняя пострадавшая находится в больнице с тяжелыми травмами.

По версии пострадавшей, Бостанов избил ее, предпринял попытку задушить, а затем изнасиловал. Врачи диагностировали у девушки перелом ребра, а также зафиксировали многочисленные синяки и ссадины.