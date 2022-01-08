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Стало известно, какое место заняла Россия в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

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РИА Новости

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

За национальную команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Победу в гонке одержала Норвегия, сборная Белоруссии пришла к финишу второй, а замкнули тройку лучших представители Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Шестой этап Кубка мира состоится с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге.

Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф.
Смешанная эстафета.

1. Норвегия — 1:28.51,4 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)
2. Белоруссия — +23,1 (0+5)
3. Франция — +2.01,3 (0+11)
4. Швеция — +2.08,4 (3+10)
5. Россия — +2.08,9 (0+9).

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Первым стал биатлонист из Норвегии Александер Фьелд Андерсен. Третьим к финишу пришел еще один отечественный спортсмен — Ильназ Мухамедзянов. Результаты других россиян: Василий Томшин стал шестым, Михаил Первушин — 15-м, Дмитрий Иванов — 22-м.

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