Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Каррера рассказал, что нужно Кокорину для возращения на прежний уровень 15:37
В Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России 15:36
Плющев: Овечкин не считает, сколько шайб отделяет его от рекорда Гретцки 15:21
Появилось видео начала конфликта перед нападением на отца с ребенком... 15:18
PR-менеджер Болотова: у меня было два мировых контракта — со Смоловым и... 15:17
Возгорание произошло на шахте «Таштагольская» в Кузбассе 15:16
Песков прокомментировал слова депутата парламента Белоруссии о Крыме 15:12
Посольство России в Германии отреагировало на гибель своего сотрудника 15:01
Плющев: Овечкин подготовился к этому сезону лучше, чем к предыдущему 14:59
Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу... 14:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Главный тренер сборной России отреагировал на возможную дисквалификацию Ничушкина

close
100%
РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Россиянину грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, которую он сдал в 2013 году.

«Прочитал об этом в интернете, на данный момент у меня никакой конкретной информации нет. Когда все узнаем, тогда и будет понимание. С Валерой Ничушкиным мы в моей поездке по Северной Америке не встречались, но планировали созвониться», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Валерия Ничушкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть