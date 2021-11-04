24-летний боксер умер после нокаута

24-летний боксер из Зимбабве Таурай Зимунья умер после поединка со своим соотечественником Тинайе Маджони, передает «Би-би-си».

Маджони отправил Зимунию в нокаут в третьем раунде. Спортсмену оказали помощь, но он умер в больнице.

По предварительной информации, из-за пропущенных ударов у Зимуньи произошло кровоизлияние в мозг, но официальная причина смерти не называется. Это первый случай в истории Зимбабве, когда боксер умер из-за полученных на ринге травм.

Ранее хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки умер после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает сайт команды.

«Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса», — говорится в сообщении.

Игрок потерял сознание в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.