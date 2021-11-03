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Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после игры «Зенита»

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Reuters

Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после поражения петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

В активе представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) осталось 31,682 балла.

Пополнить копилку России на текущей еврокубковой неделе могут столичные «Спартак» и «Локомотив», которые проведут в четверг свои выездные матчи Лиги Европы против «Лестера» и «Галатасарая» соответственно.

На 11-м месте в таблице располагается Украина, на счету которой ровно 31 балл. Россию, в свою очередь, опережает менее чем на балл Шотландия.

Напомним, что лишь место в первой десятке позволяет делегировать чемпиона страны напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану прокомментировал свой дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

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Футбол. Лига чемпионов
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