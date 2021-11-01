Глава Федерации гандбола Норвегии доволен, что пляжницы теперь могут играть не в бикини

Федерация гандбола Норвегии полностью удовлетворена новыми правилами, регламентирующими форму, в которой должны играть пляжные гандболистки. Об этом заявил президент организации Каре Гейр Лио.

«Я считаю, что совет Международной федерации гандбола (IHF) принял очень хорошее решение. Мы полностью удовлетворены новыми требованиями к форме. Мы разговаривали с девочками, они также довольны. Так что это просто прекрасно!» — сказал Лио «Газете.Ru».

Именно норвежцы инициировали поправки в правила о форме спортсменок. Их возмущало, что мужчины могут играть в просторных костюмах, тогда как девушки были обязаны выступать в бикини. Минувшим летом норвежская женская сборная по пляжному гандболу была оштрафована за отказ выступать в бикини — вместо этого девушки на чемпионате Европы играли с командой Испании в шортах. Свой отказ они аргументировали тем, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность.

Теперь утверждены новые правила, которые позволяют спортсменкам выступать в обтягивающих шортах и футболках. Вместе с тем, и это решение вызвало критику у многих неравнодушных к ситуации. Так, звучат обвинения в адрес IHF в двойных стандартах, поскольку форма у мужчин может быть более просторной, тогда как девушкам предписывается играть в облегающих костюмах. Однако, как подчеркнул Лио, сами спортсменки вполне довольны таким вариантом.

«Возможно, критика отчасти справедлива. Но наши девочки сказали, что облегающие шорты — идеальный вариант формы для них. Так что, думаю, мы больше не будем использовать бикини.

На данный момент того, что правила изменены, вполне достаточно. В идеале, они могли бы установить одинаковые требования к мужской и женской форме, но, насколько мне известно, девушки абсолютно удовлетворены таким решением. Возможно, мы еще спросим у международной федерации, почему сохраняется разница между мужской и женской формой, но это не главное. Самое важное, что вопрос решен», — заключил Лио.

Ранее пляжные гандболистки возмутились правилу игры в шортах вместо бикини.