Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боба Фетт устанавливает власть в первом трейлере спин-оффа «Мандалорца» 18:07
Комиссия ЕР рекомендовала исключить из партии депутата Марченко 18:07
Иностранцам разрешили посещать театры и музеи в нерабочие дни 18:06
Раскрыты планы Apple по вводу новой необычной функции у iPhone 18:04
Британские ученые выяснили, что мужчины переживают расставание острее женщин 18:03
Названа средняя скорость движения в Москве 17:58
В Совфеде ответили на заявление главы «Нафтогаза» о риске войны... 17:55
Бывший президент Союза биатлонистов России: над нами смеется весь мир 17:53
Британские врачи бьют тревогу из-за травм детей после «Игры в кальмара» 17:51
В Совфеде объяснили, почему Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины 17:49
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава Федерации гандбола Норвегии доволен, что пляжницы теперь могут играть не в бикини

close
100%
Depositphotos

Федерация гандбола Норвегии полностью удовлетворена новыми правилами, регламентирующими форму, в которой должны играть пляжные гандболистки. Об этом заявил президент организации Каре Гейр Лио.

«Я считаю, что совет Международной федерации гандбола (IHF) принял очень хорошее решение. Мы полностью удовлетворены новыми требованиями к форме. Мы разговаривали с девочками, они также довольны. Так что это просто прекрасно!» — сказал Лио «Газете.Ru».

Именно норвежцы инициировали поправки в правила о форме спортсменок. Их возмущало, что мужчины могут играть в просторных костюмах, тогда как девушки были обязаны выступать в бикини. Минувшим летом норвежская женская сборная по пляжному гандболу была оштрафована за отказ выступать в бикини — вместо этого девушки на чемпионате Европы играли с командой Испании в шортах. Свой отказ они аргументировали тем, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность.

Теперь утверждены новые правила, которые позволяют спортсменкам выступать в обтягивающих шортах и футболках. Вместе с тем, и это решение вызвало критику у многих неравнодушных к ситуации. Так, звучат обвинения в адрес IHF в двойных стандартах, поскольку форма у мужчин может быть более просторной, тогда как девушкам предписывается играть в облегающих костюмах. Однако, как подчеркнул Лио, сами спортсменки вполне довольны таким вариантом.

«Возможно, критика отчасти справедлива. Но наши девочки сказали, что облегающие шорты — идеальный вариант формы для них. Так что, думаю, мы больше не будем использовать бикини.

На данный момент того, что правила изменены, вполне достаточно. В идеале, они могли бы установить одинаковые требования к мужской и женской форме, но, насколько мне известно, девушки абсолютно удовлетворены таким решением. Возможно, мы еще спросим у международной федерации, почему сохраняется разница между мужской и женской формой, но это не главное. Самое важное, что вопрос решен», — заключил Лио.

Ранее пляжные гандболистки возмутились правилу игры в шортах вместо бикини.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть