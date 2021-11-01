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Почти половина фанатов «Аталанты» считает, что Миранчука нужно отдать в аренду

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Global Look Press

Почти половина болельщиков «Аталанты» проголосовало за то, что полузащитника команды Алексея Миранчука нужно зимой отдать в аренду. Опрос прошел на сайте Calcio Atalanta.

Авторы портала задали болельщикам команды вопрос: «Что делать с Миранчуком в январе?»

43% проголосовали за то, что Миранчука нужно отдать в аренду до лета, чтобы он получал игровую практику, после чего вернуть его в команду.

По мнению 33% болельщиков, россиянин должен остаться в команде, чтобы у главного тренера Джан Пьеро Гасперини был еще один вариант в атаке.

23% проголосовавших считают, что Миранчук не подходит «Аталанте», и его необходимо продать.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх.

Ранее сообщалось, что Миранчук может в зимнее трансферное окно пополнить состав «Торино». По информации источника, туринский клуб следит за игрой 26-летнего футболиста и готов оформить его подписание в январе.

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