Украинский футболист раскритиковал австралийца за каминг-аут

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко раскритиковал австралийского футболиста Джоша Кавалло за его каминг-аут. Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» сообщил о своей ориентации в Twitter.

«Как я могу на это смотреть? Как можно молчать, когда наши дети растут рядом и на все это смотрят? Мне жалко геев. Но если вы гей с отклонениями, то зачем это выносить на всеобщее обозрение? Не удивлен, что 50 процентов геев еще и педофилы, скорее всего. Мир зашел уже так глубоко с этой темой. Стыдно жать руку таким людям», — написал Бутко.

Богдан Бутко выступал за сборную Украины с 2011 по 2019 года, проведя на национальную команду 33 матча.

Австралиец единственный открытый гей в футболе на данный момент

«С гордостью заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет. Рад, что могу положить этому конец», — написал Кавалло.

Ранее сообщалось, что австралийский игрок стал единственным открытым геем в футболе.