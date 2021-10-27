Экс-игрок сборной Украины — о переезде в Россию: я не тот, кто за деньги любую поцелует

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий заявил, что ни на каких условиях не поедет выступать в Россию.

Футболист признался, что согласился бы поехать выступать в российский чемпионат, когда между странами были хорошие, а не конфликтные отношения, однако сейчас переход в клуб из России — невозможен.

«Сейчас же будем хорошо жить, плохо — я туда не поеду. И мой сын не поедет играть в футбол в Россию, он сам мне об этом говорил.

Было много потом звонков от агентов, когда у меня заканчивался контракт с «Днепром». Мне предлагали зарплату 2 миллиона в год и подъемные. Я им сказал: «В этой ситуации нет, не звоните мне больше». Я не тот человек, который за любые деньги любую поцелует», — сказал футболист в интервью YouTube-каналу «Пряма Червона».

Защитник выступал за донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», «Харьков» и «Карпаты», а также немецкий «Дармштадт 98». В составе «Шахтера» он стал обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призером чемпионата страны.

За сборную Украины Федецкий провел 53 матча, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Федецкий высказался о решении соотечественников играть за российские футбольные клубы.