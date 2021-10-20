Российский хоккеист дисквалифицирован на две игры за удар соперника головой

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич получил двухматчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс». Встреча, которая состоялась в ночь с 18 на 19 октября по московскому времени, завершилась со счетом 7:4 в пользу «блюзменов».

Бучневич ударил головой хоккеиста «Аризоны» Лоусона Крауза. Сам Крауз получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

Стоит отметить, что до скандального эпизода Бучневич забросил шайбу которая стала для нападающего первой за «блюзменов» в НХЛ.

«Сент Луис» располагается на первом месте в Западной конференции, имея в активе четыре очка. «Аризона» занимает 14-е место на Западе, набрав лишь один балл. Для «Сент-Луиса» это вторая игра в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3. Бучневич в этом матче отметился результативной передачей.

В прошлом сезоне Бучневич выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что Бучневича удалили с площадки за удар соперника головой в матче НХЛ.