Роднина сравнила победу Team Spirit с результатами России в футболе

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

«Ребята молодцы, миллионеры! Нельзя жить позавчерашним днем и вечными олимпийскими ценностями. К тому же, к ним прибавилось слово «вместе», значит, ничто не стоит на месте.

Киберспорт — это профессиональный спорт, и если тут наши ребята добиваются результата, то, например, в футболе наши профессионалы и близко к этому не подходят. В этом и палитра спорта, он всеобъемлющий», — приводит слова депутата Metaratings.ru.

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе команды Team Spirit на киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2.