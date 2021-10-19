Супруга игрока «ПСЖ» наняла частного детектива, чтобы уличить мужа в измене

Ванда Нара, супруга нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, наняла частного детектива, чтобы убедиться в измене своего мужа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на LAM.

По информации источника, детектив взломал телефон аргентинского форварда и смог получить доступ к его переписке с любовницей.

Ранее сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью Чиной Суарес.

Накануне Ванда Нара обвинила Икарди в измене и удалила все фото с ним.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского «Интера», в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в «Пари Сен-Жермен». 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.