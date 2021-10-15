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Экс-тренер ЦСКА высказался о возможном возвращении Жиркова в армейский клуб

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РИА Новости

Бывший тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении защитника Юрия Жиркова в армейский клуб. Слова Гришина передает RT.

«Я не Алексей Березуцкий. Если он решит, что Жирков способен ему помочь, то вопрос должен решиться. Все будет зависеть от тренера и руководства ЦСКА. Сейчас, конечно, сложно сказать, в какой форме находится защитник. Главное, чтобы он нашел команду, где в него поверят и дадут шанс вернуться в футбол», — сказал Гришин.

В настоящий момент Жирков находится без клуба.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Также в своей карьере 38-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Челси».

Ранее Жирков рассказал, как играл в футбол в тюрьме.

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