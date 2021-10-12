Черданцев: Дзюба — это пройденный этап, стал бы он петь песни про Валеру?

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы изменить атмосферу в раздевалке сборной России. Слова Черданцева передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, Дзюба — это пройденный этап. Как футболист он помог бы команде, но другой вопрос, стал бы он петь песни про Валеру в раздевалке? Черчесов объяснял отсутствие футболистов, того же Денисова, тем, что ему важна правильная атмосфера в раздевалке. Откуда нам знать, чего добавит Дзюба в раздевалку? Это может понимать только Карпин», — считает Черданцев.

Черданцев отметил, что Дзюба все же необходим национальной команде, так как в России сейчас нет игроков такого уровня, как Артем.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Сутормин высказался об отказе Дзюбы от вызова в национальную команду.