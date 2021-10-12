Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Крупнейший поставщик Германии решил не заключать новые газовые контракты... 20:18
Дочь Серова обратилась к подписчикам после призыва Крутого «молиться» за певца 20:14
РФПИ: британские СМИ извинились за публикацию fake-news о «Спутнике V» 20:09
Трамп готов продешевить с продажей люксового отеля в Вашингтоне 19:58
Суд арестовал мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве 19:57
Стала известна личность мужчины, который пытался устроить стрельбу в отделе полиции 19:57
Ранившего одноклассника школьника заключили под стражу 19:53
Российского хоккеиста дисквалифицируют из-за отказа прибыть в фарм-клуб... 19:46
В Москве мужчина попытался устроить стрельбу в отделе полиции 19:44
В Москве дизайнер на Bentley сбила ребенка 19:44
Бесплатная ставка 1000 р.

Черданцев: Дзюба — это пройденный этап, стал бы он петь песни про Валеру?

close
100%
Газета.Ru

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы изменить атмосферу в раздевалке сборной России. Слова Черданцева передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, Дзюба — это пройденный этап. Как футболист он помог бы команде, но другой вопрос, стал бы он петь песни про Валеру в раздевалке? Черчесов объяснял отсутствие футболистов, того же Денисова, тем, что ему важна правильная атмосфера в раздевалке. Откуда нам знать, чего добавит Дзюба в раздевалку? Это может понимать только Карпин», — считает Черданцев.

Черданцев отметил, что Дзюба все же необходим национальной команде, так как в России сейчас нет игроков такого уровня, как Артем.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Сутормин высказался об отказе Дзюбы от вызова в национальную команду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Никакого прогресса нет». Чем закончился первый день визита Нуланд в Россию
Россия предложила США снять все введенные за последние годы взаимные ограничения
«В них можно жить»: в России легализуют полуаварийные дома
К чему приведет введение Минстроем категории пригодного для жизни ветхого жилья
«Базовая задача — повышение доходов граждан»
Путин назвал главным врагом России — низкие доходы граждан
Ксении Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Минтранс России отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году
В США заявили, что ждут от России объяснений по поставкам газа в ЕС
В Москве мужчина попытался устроить стрельбу в отделе полиции
Новости и материалы
Крупнейший поставщик Германии решил не заключать новые газовые контракты с потребителями
Дочь Серова обратилась к подписчикам после призыва Крутого «молиться» за певца
РФПИ: британские СМИ извинились за публикацию fake-news о «Спутнике V»
Трамп готов продешевить с продажей люксового отеля в Вашингтоне
Суд арестовал мужчину, ударом вытолкнувшего женщину на дорогу в Москве
Стала известна личность мужчины, который пытался устроить стрельбу в отделе полиции
Ранившего одноклассника школьника заключили под стражу
Российского хоккеиста дисквалифицируют из-за отказа прибыть в фарм-клуб «Рейнджерс»
В Москве дизайнер на Bentley сбила ребенка
В России испытают «огрызающиеся» ракеты
Нуланд оценила переговоры в МИД
В Италии объяснили отсутствие лидеров России и КНР на саммите G20
Австралийский метеорит помог узнать, из чего образовалась Солнечная система
«Последствия будут ужасными»: промышленники высказались о газовом кризисе в Британии
Американские ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19
Отстраненный за пьянку отец отдал машину сыну, и тот устроил гонки с ДПС
Емельяненко назвал оригинальный способ набора веса
В Крыму мужчина похитил своего сына и попытался его сжечь
Все новости
«Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой»
Для чего Таллину нужны «Голубые копья» из Тель-Авива
«Не хотят разбираться, хотят хайпить»
BadComedian раскритиковал Мизулину за интерес к сериалу «Игра в кальмара»
Песков: рост цен на еду связан с ситуацией на внешних рынках
Песков объяснил рост цен на продукты в России
Силовикам дадут возможность на 10 дней блокировать транзакции
Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан
Владимир Путин назначил нового губернатора Ярославской области
Временно исполнять обязанность главы региона до выборов будет Михаил Евраев
«Если человек не любит тыкву, значит ему ее плохо приготовили»
Как россиян учат любить тыкву
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
В деле о мошенничестве экс-замминистра просвещения появился новый фигурант
Ректора «Шанинки» Зуева задержали по делу Раковой
«Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям»
Рябков поделился подробностями о встрече с Нуланд
«Новые функции — это испорченные старые»: почему пользователям не нравится Windows 11
Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок
«Отношения добьют окончательно»: чего ждать России от новых властей в Чехии
Эксперт считает, что правительство и МИД Чехии возглавят русофобы
Как прошло первое заседание новой Госдумы
Председателем Госдумы снова стал Володин, первыми зампредами назначены Жуков и Мельников
«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»
Зачем американские ВВС устанавливают боевой лазер на самолет AC-130J
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях