Шипулин объяснил, зачем спортсмены идут в Госдуму

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в своем Instagram объяснил, зачем спортсмены идут работать в Государственную думу.

«В этом созыве у меня новая должность — меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде. И, пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?». А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна» — написал Шипулин.

В 2019 году Шипулин одержал победу на выборах депутатов Государственной думы по №174 «Серовскому» округу в Свердловской области.

Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов (2014-2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008, двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Ранее Шипулин заявил, что многие пользователи социальных сетей критикуют его победу на выборах в Госдуму.