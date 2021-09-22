Экс-игрок «Анжи» баллотируется на пост президента Камерунской федерации футбола

Экс-форвард «Барселоны», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О будет баллотироваться в качестве кандидата в президенты Камерунской федерации футбола. Об этом камерунец сообщил в Instagram.

Бывший игрок сборной Камеруна заявил, что принял это решение из любви к стране и страсти к местному футболу.

Стоит отметить, что заявление 40-летнего Это'О сделано на фоне скандала с отказом кандидатам с двойным гражданством баллотироваться на выборах. У экс-футболиста »«Анжи», помимо камерунского, есть испанское гражданство.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо выдвинут от правящей партии Филиппин кандидатом в президенты на выборы в 2022 году.

В профессиональной карьере Пакьяо провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды завершил бой вничью. Он является единственным боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

22 августа 42-летний Пакьяо проиграл в титульном поединке чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцу Йорденису Угасу решением судей.