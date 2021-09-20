Две собаки и конь едва не сорвали матч квалификации Сурдлимпийских игр

В конце первой половины встречи между футбольными сборными Украины и Италии (3:0) в квалификации Сурдлимпийских игр на поле выбежали две собаки. Об этом сообщает Новинар Полтавщини.

Животных долго не могли поймать. Через несколько минут представители украинской команды все же поймали и вывели их за пределы поля. После этого матч прервался уже во втором тайме, когда на газон выбежал конь.

Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Они пройдут в Бразилии с 5 по 21 декабря 2021 года.

Сурдлимпийские игры впервые в истории крупнейших мультиспортивных соревнований спорта глухих пройдут в Южной Америке (ранее Игры 17 раз проводились в Европе и по два раза в Северной Америке, Азии и Австралии и Океании).

Ранее сообщалось, что футболисты бухарестского «Динамо» вышли на поле с собаками из приюта на руках перед матчем чемпионата Румынии против столичного «Стяуа».

Цель проекта «Заполните пустоту в своей жизни» — найти для животных хозяев. Животные из питомника имели на шее платки с написанными на них кличками. Если кому-то из болельщиков понравится одна из собак, то он может связаться с приютом и завести себе четвероногого друга.